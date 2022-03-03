Челябинск, 3 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Челябинске два жителя Саткинского района осуждены за убийство жителя Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынес областной суд Обвиняемыми оказались граждане 1985 и 1992 года рождения. По данным следствия, преступление они совершили ночью 30 января 2021 года. Молотком они нанесли по телу и голове потерпевшего не менее 22-х ударов и сбросили в водоём.

Суд назначил им по 18 лет заключения. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.