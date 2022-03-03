3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили сообщение о том, что находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии.

Оксана Переможенко, , 14:25 — REGNUM Находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта российского предпринимателя Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии. Об этом со ссылкой на источники 2 марта сообщает журнал Forbes.

Теодор Эрл Бутлер. Лодки на берегу

По данным источника издания в отрасли, мегаяхта Усманова Dilbar, которая является самой крупной по водоизмещению частной моторной яхтой, с октября 2021 года проходит модернизацию на гамбургских верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского публициста и журналиста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

«Священное право частной собственности, говорили они, хранить активы у нас безопасно, говорили они», — с сарказмом отметил Ivan.

«Думаю, у него есть, ещё чего взять. Пусть лучше ищут!» — не без сарказма написала Evgeniya.

«Интуиция подсказывает, что после таких новостей сторонников санкций в России становится значительно больше», — выразил предположение Миша D.

«А Усманов сидел и ждал, пока его яхту конфискуют и даже не попробовал ее перевезти в другое место?» — недоумевает Anton.

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«Понеслось! В интересное время живем, товарищи…» — пишет Ольга.

«Да для него это, считай, золотую цепочку на пляже потерял — обидно, но не оголодает», — иронизирует «А».

"Яхтой больше, яхтой меньше», — шутит Ирина Л.

«Не столь важно, у кого забрали яхту, важен сам прецедент. Последствия у такого решения будут самые печальные», — считает один из комментирующих.

«Из футбола выгнали, из Евровидения выгнали, олигархов раскулачивают — это ж просто праздник какой-то», — с сарказмом отреагировал Denis L.

«А кто-нибудь понимает вообще реальный юридический механизм подобных действий?» — заинтересовался Andrew G.

«Всё, что нажито непосильным трудом», — не без сарказма прокомментировал Serzh G.

«Сейчас народ с баблом поднапрягся, небось», — написал Polpasha.

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«Нам-то что с этого? Макароны дешевле не станут», — пишет Елена Ш.

«Не могу сказать, что стоит горевать», — добавил Виталий Л.

«Все олигархи будут забирать деньги из ЕС и возвращать на родину. И какой дурак еще будет вкладывать деньги в ЕС?» — поинтересовался Александр Евгеньевич.

«Не обеднеет…» — иронизирует Max G.

«Да старая она была, он себе новую приглядел», — смеется Aleks.

«Хрен с ней, с яхтой. Уверен, народ России как-то постарается пережить это… Но немцы, видимо, сами не понимают, какую мину закладывают под собственную репутацию — репутацию респектабельной западной страны, где частная собственность — это святое», — отреагировал Vadim T.

«Вот вам и Европа. Просто отсняли и на законы наплевали», — добавила Наталья И.

«Больше он не любит морские прогулки», — с сарказмом отметила Ирина.

«Ждём национализацию активов немецких олигархов», — написал Dmitry.

«Себе оставят или Украине деньгами отдадут? Пока что всё, что Запад делает, не в пользу Украины, а против России… США так вообще в стороне… Тоже нам ничего, только санкции всякие. Обидно ведь», — не без сарказма отреагировала Анна.

«Т. е. теперь расходы по обслуживанию яхты Усманова берёт на себя Германия?» — не без юмора поинтересовалась Yana.

«Нет, ну ладно британцы… любители поживиться. Но немцы! Я была о них чуть лучшего мнения. А впрочем, «империя лжи» весь этот «цивилизованный Запад», — отметила Анжелика.

«Думаю, через годик он отсудит», — добавил T. B.

«Ну конфисковали, а что они с ней делать-то будут, на торги пустят или на сувениры разберут? А этих олигархов мне не жалко, в свою страну нужно вкладывать, а не в *рень и барахло, что легко досталось, то быстро уходит», — подытожила Татьяна М.

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