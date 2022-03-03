Джакарта, 3 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало более 200 повторных толчков в районе Западный Пасаман на Суматре после землетрясения магнитудой 6,2, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве отметили, что идентификация активных разломов должна продолжаться. Несколько разрушительных землетрясений, вызванных активными разломами, не были нанесены на карту, например, землетрясение в Амбоне магнитудой 6,5 в 2019 году, землетрясение в Ампане магнитудой 5,8 в 2021 году и землетрясение в море Флорес магнитудой 7,4 в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки силой 4,8 балла произошли на западе Суматры.