Москва, , 13:30 — REGNUM Ощущения одиночества в политическом плане у России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя актуальную международную повестку.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

По его словам, в Москве убеждены, что правильно поступают в ситуации с Украиной. России хватает доброй воли, но она не может себе позволить и не позволит, чтобы её интересы постоянно ущемляли самым грубым образом, а также создавали физические угрозы её безопасности.

«Мы не ощущаем политического одиночества», — сказал Лавров.

Из Украины, добавил он, уже давно делали «анти-Россию», такова часть большой геополитической игры.

Читайте также: Лавров назвал условие для диалога России и Запада