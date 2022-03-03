Ташкент, 3 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Важнейшим условием успешного противодействия терроризму и экстремизму является эффективная молодёжная политика. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В этой связи Мирзиёев упомянул, что в Молодёжной стратегии ООН подчеркивается, что молодые люди представляют собой ценнейший и крайне важный ресурс, инвестиции в который многократно окупятся.

«От того, каким вырастет молодое поколение, какое получит образование и воспитание, какие условия и «социальные лифты» мы для него создадим, зависит будущее наших стран», — подчеркнул президент Узбекистана.

В связи с этим, Мирзиёев, в целях всестороннего обсуждения всех этих вопросов предложил в 2023 году в Самарканде созвать «предложенный нами ранее постоянно действующий Молодёжный совет стран Центральной и Южной Азии».

«По итогам встречи важно выработать предметный План действий по расширению многостороннего сотрудничества молодёжи наших стран, обмену опытом в создании благоприятных условий для самореализации молодого поколения и формирования у него устойчивого иммунитета к идеям экстремизма и терроризма», — подчеркнул президент.