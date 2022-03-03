Чебоксары, 3 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах двух жителей обвинили в крупном мошенничестве в отношении местного предприятия. Правоохранители считают, что речь идёт о сумме в 1,9 млн рублей, полученных за продукцию, но так и не поставленной предприятию. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствие полагает, что 39-летний чебоксарец в мае 2019 года познакомился с главным инженером чебоксарского предприятия по производству металлоизделий, представившись сотрудником ФСБ, хотя в действительности не работал в данном ведомстве. Узнав об основных видах деятельности предприятия и поставках продукции, он предложил расторгнуть действующий контракт, заключив его со «своим поставщиком». Правоохранители считают, что после этого злоумышленник зарегистрировал фирму на своего 55-летнего сообщника, найдя предприятие для закупки продукции.

«Главный инженер убедил руководство предприятия заключить договор с вновь созданной фирмой. Некоторое время продукция поставлялась, но в декабре 2019 года злоумышленники дважды изготовили и подписали передаточные документы, на основании которых получили от предприятия 1,9 млн рублей в счёт оплаты продукции, которая фактически ими не закупалась и не была поставлена», — говорят в следственном управлении.

Правоохранители также установили, что в августе 2017 года 39-летний обвиняемый познакомился с чебоксаркой под видом сотрудника ФСБ и, обещая жениться, получил от неё в долг более 3 млн рублей на приобретение жилья. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению, говорят в следственном управлении.

В прокуратуре отмечают, что 39-летний мужчина не является сотрудником ФСБ.

Мужчин обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «а», ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретённого в результате преступления»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор местной жительнице, которую обвиняли в попытке дать 1,5 млн рублей взятки сотруднику ФСБ. Она получила условный срок.

Подробнее:В Чувашии вынесен приговор по делу о попытке дачи взятки сотруднику ФСБ