Москва, , 13:23 — REGNUM В данный момент идет очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сегодня, 3 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

По словам Лаврова, Макрон проявляет инициативу для общения с Путиным, и не раз и общался лично с президентом РФ, в том числе, недавно был его визит в Россию.

«А по телефону Путин и Макрон и так очень часто разговаривают», — пояснил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении очередного европейского саммита 10 и 11 марта в Версале.

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