Москва, , 13:23 — REGNUM Поправки об ответственности за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России станут ответом на информационную войну, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что американские социальные сети — Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, — находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию, возмущен парламентарий.

Володин сообщил, что поправки в КоАП и Уголовный кодекс будут рассмотрены на заседании 4 марта, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики и поддержки граждан в условиях санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет по безопасности рекомендовал Госдумы принять поправки, которые предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков, ложной информации.

«Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — уточнил Володин.

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