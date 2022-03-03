Москва, 3 марта 2022, 13:22 — REGNUM Решение о недопуске российских спортсменов к участию в Параолимпийских играх в Пекине является необоснованным и незаконным. Об этом 3 марта говорится в заявлении Параолимпийского комитета России (ПКР).

Эмблема Параолимпийских игр
Эмблема Параолимпийских игр
Geograph.org.uk

«ПКР считает, что решение Международного параолимпийского комитета совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении.

В ПКР заявили, что оставляют за собой право отстаивать права российских параолимпийцев в судебных инстанциях.

Также отмечается, что ПКР продолжит работу по развитию в России физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх.

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