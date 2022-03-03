Москва, 3 марта 2022, 13:22 — REGNUM Решение о недопуске российских спортсменов к участию в Параолимпийских играх в Пекине является необоснованным и незаконным. Об этом 3 марта говорится в заявлении Параолимпийского комитета России (ПКР).
«ПКР считает, что решение Международного параолимпийского комитета совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении.
В ПКР заявили, что оставляют за собой право отстаивать права российских параолимпийцев в судебных инстанциях.
Также отмечается, что ПКР продолжит работу по развитию в России физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх.
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