Москва, , 13:22 — REGNUM Ситуация с отстранением российских и белорусских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде в Пекине является чудовищной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские паралимпийцы Kremlin.ru

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"Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать», — сказал Песков.

Он напомнил, что ранее было принято решение о допуске паралимпийцев из РФ и Белоруссии, однако спустя некоторое время это решение поменяли: «Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение».