3 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 14:25 — REGNUM В то время как ЕС разворачивает пакет мер поддержки для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса, начатая Россией операция на Украине означает, что Брюсселю придется разрабатывать еще один пакет мер финансовой помощи, пишет Паола Тамма в статье, вышедшей 2 марта в Politico.

Адам Колония. Крестьяне вокруг костра

Европейская комиссия изучает варианты защиты экономики ЕС от негативных последствий западных санкций в отношении России, включая рост цен на энергоносители и потенциальные ответные контрмеры со стороны Кремля, сообщили POLITICO пять официальных лиц и дипломатов ЕС.

Пакет, который может быть принят уже на следующей неделе в преддверии саммита лидеров ЕС в Париже, который пройдет 10 и 11 марта, всё еще обсуждается. Однако как можно судить по предварительным переговорам, отчасти такие меры могут включать перепрофилирование существующих кредитов, новый долг для привлечения денег для кредитов в случае скачков цен на энергию и новое руководство по ускоренному утверждению государственных субсидий.

По словам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, в краткосрочной перспективе есть комплекс мер, над которыми велась работа с Европейской комиссией, в частности с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер, которые могут касаться либо государственной помощи, либо специальных кредитов для компаний. Такие меры должны в первую очередь нацеливаться на самые уязвимые компании, газоемкие предприятия и фирмы, подверженные международной конкуренции.

«Это рамки, которые мы определяем и которые должны быть подтверждены», — подчеркнул он на пресс-конференции 2 марта после онлайн-встречи министров финансов ЕС.

Маргрет Вестагер nrkbeta

Со странами ЕС еще не проводились официальные консультации, но первоначальная реакция некоторых дипломатов была прохладной, а один из них отметил, что Комиссия «забегает вперед». За последствие несколько дней лидеры стран — членов ЕС призывали Брюссель выступить с подобными предложениями. Как отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в случае, когда вводятся санкции и контрсанкции, возникает ситуация, когда последствия неизбежны.

«Следовательно, на европейском уровне мы настоятельно призываем Европейскую комиссию разработать пакет мер по ограничению экономического воздействия», — подчеркнул де Кро.

Марио Драги, премьер-министр Италии — одной из стран, которые серьезно пострадают, если Россия перекроет газовые краны, — заявил сенаторам 2 марта, что «война будет иметь последствия для цен на энергоносители, на которые нам придется отвечать новыми мерами поддержки компаний и семей».

"Целесообразно, чтобы Европейский союз помогал им, чтобы избежать чрезмерных последствий для восстановления экономики», — отметил он.

Один элемент, над которым работает Комиссия и который, похоже, пользуется неофициальной поддержкой столиц, — это новая специальная временная схема государственной помощи, очень похожая на ту, которая была принята в начале пандемии COVID-19. В нем будут подробно описаны условия, при которых столицам будет разрешено поддерживать свои компании, пострадавшие от украинского кризиса, и обеспечено ускоренное одобрение Брюсселем. Нынешние обсуждения сосредоточены на том, каковы будут масштабы, продолжительность и инициирующее событие для такой новой структуры.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте European Parliament

Брюссель также может предложить странам ЕС, которые не исчерпали своих прав на кредиты в рамках Фонда восстановления и устойчивости, запрашивать дополнительное финансирование. Ни одна страна, кроме Италии, не запросила полную сумму кредитов. Любой новый запрос на финансирование в рамках механизма должен сопровождаться планом расходов, подлежащим утверждению Европейскими комиссией и Советом.

Третьим вариантом будет выпуск новых долговых обязательств ЕС для привлечения денег, которые он затем ссудит столицам по привлекательным ставкам, которые можно будет использовать для противодействия дальнейшему скачку цен на энергоносители. Договоры ЕС позволяют блоку оказывать финансовую помощь своим членам в «исключительных обстоятельствах, не зависящих от него» и «в частности, если возникают серьезные трудности с поставками определенных продуктов, особенно в области энергетики».

Официальные лица подчеркнули, что для этого потребуется разрешение столиц ЕС, а некоторые дипломаты отметили, что привлечение нового долга не является их предпочтительным вариантом.

«Лучше изучить существующие инструменты, чем начинать споры из-за новых денег», — сказал один из дипломатов ЕС.

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Другой дипломат ЕС был еще резче. Он отметил, что «комиссия в очередной раз забегает вперед».

«Конечно, нам всем нужно внимательно смотреть на экономические и финансовые последствия нынешней ситуации. Но в течение некоторого времени государства — члены ЕС по-прежнему будут в значительной степени получать выгоду от фонда восстановления. Эти дополнительные миллиарды должны помочь им пережить текущую ситуацию», — заявил он.

«В любом случае дискуссия принимает неверный оборот: нашим приоритетом должно быть срочно скинуться, чтобы помочь Украине защитить свою государственность и сохранить свою экономическую основу, а не искать какие-то лишние деньги у ЕС»,

В свою очередь Европейская комиссия пока не прокомментировала какие-либо потенциальные предстоящие меры.