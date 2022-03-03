Москва, 3 марта 2022, 13:22 — REGNUM Вопрос о будущем Украины, включая выбор руководителей страны, должен решать украинский народ вместе с другими населяющими ее народами, заявил 3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова говорить с Украиной, но спецоперация будет продолжена.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»
Читайте также: Лавров: демилитаризация Украины будет доведена до конца