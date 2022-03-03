Ташкент, , 13:21 — REGNUM Дальнейшая успешная реализация контртеррористической стратегии в центральноазиатском регионе требует усиления механизмов постоянного мониторинга и критической оценки хода реализации Совместного плана действий, координации взаимодействия стран Туркестана. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этой связи считаем давно назревшей необходимостью открытие в нашем регионе офиса контртеррористического управления ООН», — сказал президент Узбекистана.

Он также отметил, что для достижения максимального синергетического эффекта от скоординированного сотрудничества в противодействии терроризму в Туркестане предлагаем обеспечить «тесное взаимодействие с ведущими международными и региональными организациями, вовлеченными в решение вопросов безопасности».