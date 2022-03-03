Ржев, Тверская область, , 13:20 — REGNUM Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялись в Ржеве Тверской области 3 марта. В мероприятиях принял участие губернатор Игорь Руденя.

Ржев отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Пресс-служба правительства Тверской области

Глава региона возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. В память о павших защитниках прошла минута молчания.

«Мы отдаём дань памяти нашим великим воинам, которые 79 лет назад освободили эту территорию и победили нацистов. Воплощением нашей всенародной памяти о победе над нацизмом является Ржевский мемориал Советскому солдату. Сегодня, как и прежде, наши вооруженные силы выполняют свой священный долг. Уверен, что все, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто воевал против нацизма, даже не могли представить, что на территории Украины возникнет такое националистическое государство, которое не просто что-то пропагандирует, а осуществляет геноцид по отношению к русскоговорящему населению», — сказал Игорь Руденя.

В Ржеве Игорь Руденя также возложил цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и к Вечному огню.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года, в оккупации город находился 17 месяцев. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей, где развернулась Ржевская битва. В ходе сражения погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил мемориал Советскому солдату, который был открыт президентом Владимиром Путиным 30 июня 2020 года.