Абакан, , 13:19 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о штормовом ветре.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию синоптиков, в регионе и в горах (метеостанция Ненастная) во второй половине дня 3 марта и ночью 4 марта ожидается очень сильный западный ветер. Порывы ветра будут достигать 25−30 м/с.

Жителям Хакасии в связи с непогодой рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве спасатели предупредили об ухудшении погодных условий.

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