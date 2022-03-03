Кострома, 3 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На реконструкцию главной Коркинских очистных сооружений в Костроме планируют потратить 1,1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gradkostroma.ru Коркинские очистные сооружения

Напомним, разговоры о плохом состоянии очистных сооружений, принимающих 80% стоков города, велись с 2000-х годов. Объект начали использовать в 1974 году, его оборудование устарело «морально и физически». Планируется, что за счёт реконструкции сооружений будет повышено качество очистки сточных вод, объёмы сбросов в Волгу снизятся.

Администрация Костромы уже объявила конкурс по поиску подрядчика. Определить организацию планируется до конца марта 2022 года. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей. Большую часть суммы городу в рамках программы «Оздоровление Волги», входящей в состав национального проекта «Экология», выделил федеральный бюджет.

В ходе реконструкции будут обновлены инженерные коммуникации объекта, насосная станция, построен резервуар для биохимической очистки вод, вторичные отстойники. За счет увеличения мощности Коркинских очистных сооружений из схемы подачи сточных вод исключат Васильевские сооружения. Впоследствии их закроют.

Приступить к непосредственным работам подрядчик сможет после корректировки и госэкспертизы проекта — 1 сентября 2022 года. Завершить реконструкцию в соответствии с условиями контракта должны до 30 ноября 2024 года.