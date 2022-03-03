На ремонт костромских очистных сооружений планируют потратить 1 млрд рублей
Кострома, 3 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На реконструкцию главной Коркинских очистных сооружений в Костроме планируют потратить 1,1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, разговоры о плохом состоянии очистных сооружений, принимающих 80% стоков города, велись с 2000-х годов. Объект начали использовать в 1974 году, его оборудование устарело «морально и физически». Планируется, что за счёт реконструкции сооружений будет повышено качество очистки сточных вод, объёмы сбросов в Волгу снизятся.
Администрация Костромы уже объявила конкурс по поиску подрядчика. Определить организацию планируется до конца марта 2022 года. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей. Большую часть суммы городу в рамках программы «Оздоровление Волги», входящей в состав национального проекта «Экология», выделил федеральный бюджет.
В ходе реконструкции будут обновлены инженерные коммуникации объекта, насосная станция, построен резервуар для биохимической очистки вод, вторичные отстойники. За счет увеличения мощности Коркинских очистных сооружений из схемы подачи сточных вод исключат Васильевские сооружения. Впоследствии их закроют.
Приступить к непосредственным работам подрядчик сможет после корректировки и госэкспертизы проекта — 1 сентября 2022 года. Завершить реконструкцию в соответствии с условиями контракта должны до 30 ноября 2024 года.
Справка: проект по оздоровлению Волги в Костромской области включает в себя несколько мероприятий. Кроме работ в Костроме до августа 2022 года в Волгореченске введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, благодаря чему сброс сточных вод в реку снизится на 2 млн кубических метров в год. Работы на объекте выполнены на 95%.