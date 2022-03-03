Элиста, , 13:19 — REGNUM В Калмыкии сегодня, 3 марта, отмечают национальный праздник Цаган Сар. Его всегда считали его символом наступления весны и пробуждения природы.

Весна в окошке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По легенде в этот день нужно сделать подношение защитнице и покровительнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри, которая в первый день первого весеннего месяца спускается с небес и согревает землю своим теплом. Именно к ней обращены все наши молитвы о благополучии. Это духовное наследие наших предков, которые мы должны чтить и бережно хранить», — обратился к землякам глава Калмыкии Бату Хасиков.

В этот день в Калмыкии принято поздравлять друг друга с завершением зимы, варить калмыцкий чай и готовить борцоги.