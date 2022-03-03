Казань, , 13:59 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов считает, что введенные против России санкции затрагивают простых граждан и носят аморальный характер. Об этом он сказал на встрече с женщинами-журналистами в преддверии Международного женского дня.

Глава Татарии Рустам Минниханов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

По словам главы республики, со стороны западных стран проявляется дискриминация и откровенная русофобия.

«Ну как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, еще кого-то. Но причем здесь простые люди?» — поражен Минниханов.

Глава Татарии считает, что в последнее время «все к этому шло», антироссийские действия Запада стали очевидны для всех, передает слова главы региона «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность ведомства и впредь содействовать в укреплении внешних связей Татарии с партнерами из зарубежных стран. Встреча министра с главой Татарии Рустамом Миннихановым прошла 2 марта в Москве.

Читайте также: ЦБ готов к стабильной и бесперебойной работе: об отключении Mastercard

Читайте также: ЕС отключит семь российских банков от SWIFT