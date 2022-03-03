Вашингтон, 3 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Альбом DS4EVER американского рэп-исполнителя Gunna (Серхио Джаванни Китченс) вновь попал в ТОП-3 чарта Apple Music. Об этом вечером 2 марта на своей странице в Instagram сообщил портал THE A.K. WAY.

Скриншот YouTube Gunna

https://www.instagram.com/p/CanRFoiJ0Oj/

Примечательно, что подобное достижение вновь покорилось артисту спустя почти два месяца с момента выхода пластинки. Лидирующие позиции в чарте со своими проектами также занимают Kodak Black (Билл К. Капри) и Лин-Мануэль Миранда.

Напомним, что 7 января 2022 года Gunna выпустил новый альбом DS4EVER. Пластинка стала третьим полноформатным релизом в дискографии артиста и включила в себя 20 композиций.