Бреды, Челябинская область, , 13:17 — REGNUM В Челябинской области 60-летний житель Петропавловска-Камчатского отдал под суд за убийстве девятилетней девочки. Преступление было совершено в 1997 году, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следствия, ребёнка он убил 3 августа 1997 года. Это произошло в его доме на территории Брединского района. Девочку он забил скалкой, а тело закопал в скотомогильнике.

В 2021 году преступника удалось найти. Оказалось, что он отбывал наказание за совершение убийства уже в Камчатском крае. Уголовное дело направлено в Брединский райсуд.