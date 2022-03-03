Москва, 3 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

ООН

Лавров пояснил, Соединённые Штаты хотят, в ООН голосовали за антироссийские резолюции.

При этом он отметил, что на Западе всячески стараются закрыть любые источники информации из России о ситуации на Украине о том, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, диалог России с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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