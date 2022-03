Вашингтон, , 13:15 — REGNUM На основе многопользовательской игры Dead by Daylight студии Behaviour Interactive выпустят настольную игру. Об этом 3 марта сообщает портал We Got This Covered.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

Краудфандинговая кампания по сбору средств на реализацию проекта вскоре стартует на платформе Kickstarter. Инициатива принадлежит компании Level 99, которая отметила на своём сайте, что занимается разработкой настольной игры по Dead by Daylight «с середины 2021 года». Она пока не запустила кампанию, но уже открыла страницу проекта, на которой, помимо прочего, присутствуют фотографии игровой доски и неокрашенные модели персонажей.

Напомним, релиз Dead by Daylight состоялся 14 июня 2016 года. Это ассиметричная многопользовательская игра (в таких проектах один геймер противостоит группе из нескольких игроков) в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).

Читайте ранее в этом сюжете: Зомби-экшен Dying Light превратят в настольную игру