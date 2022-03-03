Томск, , 13:13 — REGNUM В Томской области с 4 марта отменяются QR-коды для посетителей заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортзалов, гостиниц, театров, кинозалов, библиотек и музеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Губернатор Сергей Жвачкин напомнил, что Томская область одной из последних внедрила у себя QR-коды. При этом к настоящему времени заболеваемость COVID-19 в регионе идёт на спад.

«Те, кто болеет, в большинстве своем болеет нетяжело. В связи с этим я принял решение об отмене ограничений на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга», — отметил глава региона.

Кроме того, указом губернатора разрешено проведение развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах при условии заполняемости не более 50% зала. При этом требование к персоналу о наличии сертификатов о прививках или перенесённом заболевании сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области из-за COVID-19 госпитализировали ещё 132 человека