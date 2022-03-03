Москва, , 13:15 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) даёт возможность мирным жителям Мариуполя покинуть город. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Dnr-online.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По его словам, власти народной республики объявляли об открытии двух гуманитарных коридоров из Мариуполя — на западном и восточном направлении.

«Сейчас остался только на восток. Мы призываем всех людей, которые хотят сохранить свою жизнь, выходить из этого коридора. Российская Федерация готова принять вас как своих граждан. Мы надеемся, что здравый смысл может возобладать, но надежда очень слабая», — сказал Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР сдались в плен более 100 украинских военных