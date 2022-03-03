Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM В Свердловской области произошло снижение числа госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 2 февраля в COVID-центры региона поступил еще 331 человек. Днем ранее этот показатель составил 482, сообщили в оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 3 марта в стационарах находится 571 «тяжелый» ковид-пациент. Состояние 4381 человека медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 248 граждан.

С начала пандемии в регионе выявили 364 934 носителя коронавируса. В том числе 4797 случаев заражения за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 314. За последние сутки зарегистрировали 13 случаев смерти от ковида.