Москва, , 13:09 — REGNUM В Кремле не рассматривается возможность национализации имущества иностранных компаний. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мне не известно об этом ничего. В Кремле это не рассматривается», — сказал Песков.

По его словам, вопросы санкций и минимизации последствий этих санкций «рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит [Михаил] Мишустин».