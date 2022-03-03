Москва, 3 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле не рассматривается возможность национализации имущества иностранных компаний. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мне не известно об этом ничего. В Кремле это не рассматривается», — сказал Песков.

По его словам, вопросы санкций и минимизации последствий этих санкций «рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе правительства, которым руководит [Михаил] Мишустин».