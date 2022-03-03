Красноярск, 3 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил о том, что потенциал Сибири позволит экономике России совершить «азиатский разворот». Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в правительстве Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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По словам Панкина, потенциал Сибири поможет России усилить сотрудничество с азиатскими странами.

Он отметил, что происходящие в мире события, несомненно, повлияют на планы развития экономики России. В этих условиях нужно сделать ставку на перспективы взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. При этом от сотрудничества с Западом Россия отказываться не будет, но «акценты будут смещаться на азиатскую часть глобуса».

«Потенциал Сибири позволит экономике России совершить азиатский разворот. Мы делаем ставку на углубление интеграции внутри пятёрки ЕАЭС, а также партнёрство с другими нашими союзниками — странами СНГ, Китаем, более дальними соседями», — цитирует Панкина официальный сайт Красноярского края.

Разработанные за годы сотрудничества в этом направлении программы и дорожные карты охватывают широкий спектр вопросов — от «зелёной» экономики и экологии до цифровизации, обеспечения продовольственной безопасности, транспортной связуемости и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2−4 марта проходит Красноярский экономический форум.

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