Москва, 3 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Диалог России с НАТО и Западом все равно когда-то начнется. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с НАТО и США.

Накануне он заявил, что если Третья мировая война случится, то она будет ядерной и разрушительной.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва не позволит Украине получить ядерное оружие, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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