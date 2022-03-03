Москва, , 13:05 — REGNUM Соединённые Штаты и Европа всячески старается закрыть любые средства массовой информации, любые каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция, как украинская армия «особенно украинские неонацистские батальоны ведут себя по отношению к мирным жителям». Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Беркем аль Атоми. Мародер Youla.ru

«Они когда отступают, они просто грабят населённые пункты на Донбассе», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что когда ополченцы ДНР и ЛНР стали их выбиваться с территорий, и они, «уходя, отнимают у жителей машины, отнимают технику».

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«В общем ведут себя как мародеры и грабители», — указал Лавров.