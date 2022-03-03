Москва, 3 марта 2022, 13:05 — REGNUM Соединённые Штаты и Европа всячески старается закрыть любые средства массовой информации, любые каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция, как украинская армия «особенно украинские неонацистские батальоны ведут себя по отношению к мирным жителям». Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Беркем аль Атоми. Мародер
Беркем аль Атоми. Мародер
Youla.ru
«Они когда отступают, они просто грабят населённые пункты на Донбассе», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что когда ополченцы ДНР и ЛНР стали их выбиваться с территорий, и они, «уходя, отнимают у жителей машины, отнимают технику».

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«В общем ведут себя как мародеры и грабители», — указал Лавров.