Москва, , 13:05 — REGNUM Россия готова к конструктивному диалогу с Западом. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Создаётся картинка на мировой арене, как в Голливуде: есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который, собственно, и является сценаристом этого боевика», — заявил Лавров.

«Печально. Я уверен, что эта истерия пройдёт. Перебесятся наши западные партнёры — я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии: исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга», — указал он.