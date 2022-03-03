Самара, , 13:06 — REGNUM Экс-директора автодилерского центра обвинили в мошенничестве в Самаре. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль

По версии следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый являлся руководителем фирмы, занимающейся торговлей автомашинами, обманул клиентов на общую сумму порядка 25 млн рублей.

В материалах дела указано, что потерпевшие намеревались с помощью него продать собственные автотранспортные средства и купить автомобили определённых моделей, которые последний, по его словам, мог приобрести по цене ниже рыночной посредством аукциона.

«Полицейскими задокументированы обращения 23 человек в возрасте от 29 до 58 лет, знакомых обвиняемого, которые отдавали ему денежные средства в размере от 100 тысяч рублей до 2,05 миллионов рублей за единицу транспорта, но владельцами авто так и не становились или оставались без своих автомобилей при сделке по его продаже», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, клиенты по просьбе руководителя автосалона, производили расчеты наличными или путем перевода денежных средств на его банковскую карту.

«После того, как срок исполнения обязательств истекал, потенциальные и законные владельцы пытались связаться с автодилером, но тот не выходил на связь или вносил телефонный контакт в «черный список», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемый признал и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.