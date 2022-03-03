Качканар, Свердловская область, , 13:04 — REGNUM На Среднем Урале будут судить жителя Югры. Он похитил у женщины 1 млн рублей, обещав помочь той в признании ее банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мошенник

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Мужчина неофициально работал юристом в одной из частных компаний Екатеринбурга. Однако уволившись, он продолжил оказывать юридические услуги. К мужчине обратилась жительница Качканара Свердловской области. Она просила помочь в признании ее банкротом.

Мужчина убедил свердловчанку, что избавит ее от кредитных обязательств. За свою работу он потребовал 1 млн рублей. Женщина согласилась перевести деньги лже-юристу. Однако услугу свердловчанке тот так и не оказал.

Возбуждено уголовное дело. Жителя Югры будут судить за мошенничество в крупном размере. Дело рассмотрит Качканарский городской суд.