Таллин, 3 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Посольство России в Эстонии обратилось к гражданам Российской Федерации и российским соотечественникам, проживающим здесь. Обращение размещено на странице посольства в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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В обращении отмечается, что в последние дни в посольство поступают многочисленные обращения от местных русскоязычных жителей, которые возмущены и не скрывают негодования по поводу трактовки местными властями проходящей на Украине военной операции РФ.

«Против России и ее граждан развязана беспрецедентная информационная кампания, основанная на лицемерии, лжи и ханжестве. Причины российской военной специальной операции игнорируются, многочисленные факты геноцида и нарушения прав жителей Донбасса и Украины замалчиваются. Поступают сигналы об угрозах и провокациях в отношении русскоязычных граждан в Эстонии», — говорится в обращении.

В этой связи посольство настоятельно рекомендует при возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, а также оперативно информировать о таких фактах Консульский отдел Посольства России в Таллине, Генеральное консульство в Нарве или канцелярию консульского отдела в Тарту.

«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации, соблюдайте правила личной безопасности», — призвало обращение посольства.

Также было сообщено, что ведется работа по организации вывоза россиян из стран Европы. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Эстонии, могут в этих целях обратиться на горячую круглосуточную линию МИД России: + 7 495 695 45 45, горячую линию Ростуризма: 8 800 200 34 11, а также непосредственно в посольство в Таллине и Генконсульство в Нарве, подчеркивается в сообщении.