Кишинёв, 3 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Присоединение Молдавии к санкциям против России не принесёт Кишинёву никаких выгод. Об этом 3 марта заявил спикер парламента Моладвии Игорь Гросу на телеканале Moldova 1.

Parlament.md Игорь Гросу

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«Прошу тех, кто хочет пойти по пути санкций, подумать о нескольких вещах: привели бы эти санкции к нашей энергетической безопасности, помогли бы они людям, которые сейчас находятся на дорогах, дало бы это большую безопасность нашим гражданам, находящимся на территории России, помогли бы санкции урегулировать ситуацию в Приднестровье?», — сказал Гросу.

Он считает, что отказ Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям был верным решением. Правительство таким образом позаботилось о людях. Гросу отметил, что молдавские власти также заботятся о гражданах Украины, прибывающих в Молдавию.

Напомним, присоединиться к антироссийским санкциям также отказались в Грузии. В то же время там, как и в Молдавии стали срочно составляют заявку на вхождение в Евросоюз.