Москва, 3 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Потери российской экономики (падение ВВП) от введения санкций могут составить примерно от 15% до 25% в II квартале 2022 года, от 5% до 10% ВВП за весь 2022 год и около 50% на горизонте двух-трех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Влияние трех новых пакетов с санкциями нанесло очень сильный экономический и моральный урон экономике и финансовому рынку РФ. Более того, в моменте это спровоцировало участников на нерациональные действия. Достаточно прогнозируемо было то, что население наперегонки будет снимать наличность из банкоматов, а также покупать крупы и прочие товары длительного хранения. Так случается почти всегда в периоды острых экономических и финансовых кризисов», — сказал Дорофеев.

При этом он подчеркнул, что в экономике РФ и так были локальные дефициты, провоцирующие рост цен.

«Но после введения третьего пакета санкций против России проблема дефицита во всех секторах экономики резко обострилась. И это уже вылилось в моментальный рост цен по ряду товаров на 20−100%. На горизонте 1−2 месяца это вполне может стать фактором дестабилизации российской экономики, банкротств нефинансовых организаций и роста безработицы, — отметил экономист. — К счастью, правительство России понимает эти проблемы и прилагает усилия по их решению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, какой урон нанесли иностранные санкции российской финансовой системе и финансовому рынку.