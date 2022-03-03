Москва, 3 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Решение о закрытии радиостанции и сайта «Эхо Москвы» является прерогативой собственника. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это решение акционера, собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если собственник в перспективе пожелает восстановить функционирование «Эха Москвы», то это будет возможно сделать.