Екатеринбург, 3 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отменили проведение традиционной ярмарки выходного дня. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом сообщили в городской администрации.

Ярмарка

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Мероприятие планировали провести 5 и 6 марта на площади 1905 года. В мэрии отметили, что цветочный базар, который должен был состояться с 5 по 8 марта также отменили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Согласно документу в регионе с 27 февраля по 7 марта запретили проводить публичные мероприятия.