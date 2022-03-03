Москва, 3 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Россия не находится в политическом одиночестве — Запад лишь шантажирует другие страны, вынуждая их замалчивать свою истинную точку зрения. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

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«Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов: чистый шантаж, выкручивание рук, впрямую говорят всем без исключения странам, будет голосование, вы обязаны голосовать так, как мы скажем. Напоминают деятелям в зарубежных странах, у кого есть счета, у кого дети учатся в университетах западных стран. Прямо вот так», — заявил Лавров.

«Я это знаю, потому что многие мои друзья объясняют, что на них так давят», — указал он.