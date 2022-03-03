Таллин, 3 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Военный блок НАТО активно вмешался в ход событий в Югославии в 1999 году, но сейчас во время конфликта на Украине сделать подобное не может — Россия является государством с ядерным арсеналом.

Иван Юдинцев REGNUM Эстония в NATO

Об этом в интервью гостелевидению Эстонии ETV заявила бывшая замглавы представительства НАТО на Украине Мерле Майгре.

Отвечая на вопрос, может ли НАТО вмешаться в ситуацию в Украине, Майгре сказала, что это политическая дискуссия, у которой, однако, есть конкретные военные последствия: «Любое вмешательство НАТО означало бы прямой конфликт между альянсом и Россией».

«Но, конечно, надо обсуждать, что могут сделать НАТО, ООН и Европейский союз, чтобы исключить гуманитарную катастрофу», — добавила она.

Майгре уточнила, что отправка оружия на Украину со стороны НАТО не является прямым военным вмешательством, потому что «это оружие используют сами украинские военнослужащие».

Майгре отметила, что НАТО в данный момент координирует предоставление Киеву помощи в виде оружия и фокусируется на защите восточного фланга альянса.