Москва, , 13:05 — REGNUM Диалог со странами Запада возможен для России только при условии взаимного учёта интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта в интервью российским и зарубежным СМИ.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад шантажирует другие страны, стремясь оставить Россию в изоляции.

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