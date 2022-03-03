Бразилиа, , 14:10 — REGNUM Закрытие большей части заводов по производству удобрений во времена правления Мишеля Темера и Жаира Болсонару увеличило зависимость Бразилии от удобрений из России. В настоящее время Бразилия получает оттуда 23% необходимого объёма удобрений. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Азотные удобрения Gncr.com

Именно эта зависимость от импортной продукции заставила Бразилию воздерживаться по вопросам российско-украинского конфликта. Болсонару ранее заявил, что намеревается поддерживать нейтральную позицию, так как «вопрос удобрений — это святое».

Уже в 2020 году 84% удобрений, используемых бразильскими фермерами, были импортированными, что является самым высоким процентом за последние 20 лет. В 2016 году компания Petrobas решила покинуть рынок удобрений, тем самым поставив страну в ещё большую зависимость от импорта данного типа сырья.

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