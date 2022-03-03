Москва, 3 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Французские политики «петушатся» в своих заявлениях о России. Об этом сеггодня, 3 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров уточнил, петух у французов национальный, так сказать, символ.

«Так, петушатся они очень часто», — считает глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении очередного европейского саммита 10 и 11 марта в Версале.

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