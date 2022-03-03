Москва, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

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"Запад за нас определяет, что нужно для нашей безопасности. Так же, как за Германию и за Европу американцы определяли, что нужно для энергобезопасности европейского континента, и решили, что «Северный поток — 2» не нужен для обеспечения безопасности Евросоюза в энергетическом плане, поскольку эта безопасность будет обеспечена поставками американского сжиженного газа в несколько раз дороже», — заявил Лавров.