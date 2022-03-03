Мадрид, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия и кандидат на пост главы «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо не разделяет «дискурс «Голоса» (Vox)». Об этом он заявил в интервью радиостанции Cope.

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При этом он не исключил, что ему предстоит пойти на какие-либо соглашения с правоконсервативным «Голосом».

"Народная партия» и «Голос» в любом случае не одно и то же», — сказал Фейхоо.

Он пояснил, что «Народная партия» не является «популистской партией, которая ставит под сомнение институты нашей страны».