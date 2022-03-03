Ташкент, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти Узбекистана подписали 14 основных универсальных международных правовых документов и активно участвуют в глобальных усилиях по противодействию международному терроризму. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Государственная политика в данной сфере основывается на всеобъемлющем, инклюзивном и последовательном подходе», — отметил президент.

По его словам, при таком подходе сочетается применение наряду с правоохранительными также и превентивных, профилактических мер, в реализации основных направлений Глобальной контртеррористической стратегии ООН активно участвуют не только государственные органы, но и институты гражданского общества.

«Ключевыми приоритетами в этой работе являются утверждение атмосферы взаимопонимания и развитие диалога в обществе, предотвращение конфликтов, духовно-нравственное воспитание, продвижение образования, в том числе профессионального обучения, обеспечение занятости, социальная защита уязвимых слоев населения», — подчеркнул глава Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что особое внимание уделяется межкультурному и межрелигиозному диалогу, расширению прав и возможностей женщин и молодежи.

«Фундаментальная основа борьбы с терроризмом в Узбекистане — это обеспечение прав и свобод человека, верховенства закона», — подчеркнул президент.