Мирзиёев: Узбекистан подписал 14 документов по противодействию терроризму
Ташкент, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти Узбекистана подписали 14 основных универсальных международных правовых документов и активно участвуют в глобальных усилиях по противодействию международному терроризму. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.
«Государственная политика в данной сфере основывается на всеобъемлющем, инклюзивном и последовательном подходе», — отметил президент.
По его словам, при таком подходе сочетается применение наряду с правоохранительными также и превентивных, профилактических мер, в реализации основных направлений Глобальной контртеррористической стратегии ООН активно участвуют не только государственные органы, но и институты гражданского общества.
«Ключевыми приоритетами в этой работе являются утверждение атмосферы взаимопонимания и развитие диалога в обществе, предотвращение конфликтов, духовно-нравственное воспитание, продвижение образования, в том числе профессионального обучения, обеспечение занятости, социальная защита уязвимых слоев населения», — подчеркнул глава Узбекистана.
Мирзиёев подчеркнул, что особое внимание уделяется межкультурному и межрелигиозному диалогу, расширению прав и возможностей женщин и молодежи.
«Фундаментальная основа борьбы с терроризмом в Узбекистане — это обеспечение прав и свобод человека, верховенства закона», — подчеркнул президент.