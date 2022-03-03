Триполи, 3 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ливии разгорается новый внутренний кризис, связанный с противостоянием двух альтернативных правительств страны. Об этом 3 марта сообщает Al-Shark-al-Awsat со ссылкой на местные источники.

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По их данным, в Триполи были арестованы двое министров из правительства премьер-министра Фатхи Башага. По данным журналистов, в четверг, 3 марта, должна была состояться их инаугурация.

Предположительно, за арестом стоят сторонники альтернативного правительства Ливии, которое возглавляет Абдель Хамид Дабайба. Ранее он заявил, что не признает Башага главной государства и будет требовать проведения президентских выборов в стране.