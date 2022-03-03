3 марта 2022 | Время чтения 1 мин

ИА REGNUM, , 17:17 — REGNUM 8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.

Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.

ИА REGNUM продолжает публиковать рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.

8 лет, Торез Рисунки детей Донбасса

13 лет Рисунки детей Донбасса

Донецк Рисунки детей Донбасса

8 лет. Хутор Харьковский Рисунки детей Донбасса 3 года, Донецк Рисунки детей Донбасса

7 лет, Красный Луч Рисунки детей Донбасса

6 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

7 лет, Антрацит Рисунки детей Донбасса 11 лет Рисунки детей Донбасса

12 лет, Шахтёрск Рисунки детей Донбасса

5 лет, Краснодон Рисунки детей Донбасса

7 лет, Степное, Донецкая область Рисунки детей Донбасса

Моя родина Украина. 7 лет, Амвросиевка. 12 лет, Краснодон Рисунки детей Донбасса

8 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

10 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса 6 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

6 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

9 лет, Иловайск Рисунки детей Донбасса 10 лет, Новосветловка Рисунки детей Донбасса

10 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

6 лет, Луганская область Рисунки детей Донбасса 10 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

9 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

12 лет. Станица Луганская Рисунки детей Донбасса

5 лет, Дружковка Рисунки детей Донбасса

12 лет, Украина Рисунки детей Донбасса

6 лет. Станица Луганская Рисунки детей Донбасса 8 лет, Ровеньки Рисунки детей Донбасса

8 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса 7 лет, Луганская область Рисунки детей Донбасса

Читайте ранее в этом сюжете: Потерянное детство: рисунки детей Донбасса