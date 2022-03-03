ИА REGNUM,
3 марта 2022, 17:17 — REGNUM 8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.
Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.
ИА REGNUM продолжает публиковать рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.
8 лет, Торез
Рисунки детей Донбасса
13 лет
Рисунки детей Донбасса
Донецк
Рисунки детей Донбасса
8 лет. Хутор Харьковский
Рисунки детей Донбасса
3 года, Донецк
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Красный Луч
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Антрацит
Рисунки детей Донбасса
11 лет
Рисунки детей Донбасса
12 лет, Шахтёрск
Рисунки детей Донбасса
5 лет, Краснодон
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Степное, Донецкая область
Рисунки детей Донбасса
Моя родина Украина. 7 лет, Амвросиевка. 12 лет, Краснодон
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Иловайск
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Новосветловка
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Луганская область
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
12 лет. Станица Луганская
Рисунки детей Донбасса
5 лет, Дружковка
Рисунки детей Донбасса
12 лет, Украина
Рисунки детей Донбасса
6 лет. Станица Луганская
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Ровеньки
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Луганская область
Рисунки детей Донбасса
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Потерянное детство: рисунки детей Донбасса