Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В связи с праздничными днями с 4 по 8 марта общественный транспорт Петербурга изменит график движения. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Согласно изменениям, автобусы, трамваи и троллейбусы городского и пригородного сообщения будут курсировать 4 марта по графику будних дней. Так как суббота, 5 марта, является рабочим днём, то движение транспорта также будет осуществляться по графику буднего дня. А вот с 6 по 8 марта транспорт будет следовать по графику выходных.

Напомним, с 1 апреля, в Петербурге вступит в силу один из этапов транспортной реформы. С этого числа в общественном транспорте откажутся от наличной оплаты. Для проезда можно будет приобрести билет с QR-кодом для оплаты или использовать электронную смарт-карту «Подорожник» и банковские карты.