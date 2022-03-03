Джакарта, 3 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Подземные толчки силой 4,8 балла произошли на западе Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

Этот афтершок стал одним из самых сильных после землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло 25 февраля 2022 года.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что афтершок магнитудой 4,8 произошел на суше в 8 км от округа Западный Пасаман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выразили благодарность Индонезии за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.